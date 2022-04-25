Рублев рассказал о самой важной победе над представителями «Большой тройки»

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью «СЭ» рассказал о победе над Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде.

— Что вы почувствовали, когда выиграли третий сет у Джоковича со счетом 6:0? Это были необычные ощущения?

— У меня не было каких-то особенных ощущений. Понимал, что Новак сильно устал во второй партии. После 3:0 он стал играть заметно слабее, а когда я взял следующий гейм, то соперника уже совсем покинули силы. Уже тогда понимал, что победа от меня никуда не денется. При этом хочется выразить огромное уважение Ноле. Как и сказал после матча, я бы хотел достигнуть таких же высот, как и он. Сделать это чрезвычайно сложно.

— Теперь у вас есть победа над первой ракеткой мира, лично над Джоковичем, а также выигрыши над всеми теннисистами «Большой тройки». Какое из этих достижений самое приятное для вас?

— Все победы над представителями «Большой тройки» были значимыми на разных этапах карьеры. Федерера удалось одолеть в Цинциннати, когда у меня были не самые лучшие позиции в рейтинге, я только возвращался после травмы. Было много разных проблем, и внутри складывалось впечатление, что я вообще не могу играть на высоком уровне. Но после победы над Роджером удалось отогнать эти мысли. Надаля мне удалось обыграть на его любимом покрытии, на одном из его любимых турниров в Монте-Карло (Рафа выигрывал этот «Мастерс» рекордные 11 раз. — Прим. «СЭ»). Сейчас успех над Новаком в финале, на его домашнем турнире. Поэтому все эти события особенны для меня по-своему.