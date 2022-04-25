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Сегодня, 13:45

Рублев заявил, что организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев в интервью «СЭ» объяснил, почему он предпочел сыграть на турнире в Белграде, а не Барселоне, где он базируется.

«В прошлом году организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво. Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в это году все изменится. Но стало еще хуже. Надо знать себе цену, нельзя позволять так к себе относиться. Плюс я знал, что семья Джоковича, наоборот, ценит меня. Поможет подойти к турниру в отличной форме, предоставит все необходимое. Так что выбор был очевиден», — отметил восьмая ракетка мира в интервью «СЭ».

После победы на Serbian Open Рублев поднялся на шестое место в чемпионской гонке ATP.

Андрей Рублев. «На «Ролан Гаррос» у меня нет конкретной цели. Просто хочу сыграть на максимуме». Рублев — о победе над Джоковичем и грунтовом сезоне

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