Рублев заявил, что организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью «СЭ» объяснил, почему он предпочел сыграть на турнире в Белграде, а не Барселоне, где он базируется.

«В прошлом году организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво. Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в это году все изменится. Но стало еще хуже. Надо знать себе цену, нельзя позволять так к себе относиться. Плюс я знал, что семья Джоковича, наоборот, ценит меня. Поможет подойти к турниру в отличной форме, предоставит все необходимое. Так что выбор был очевиден», — отметил восьмая ракетка мира в интервью «СЭ».

После победы на Serbian Open Рублев поднялся на шестое место в чемпионской гонке ATP.