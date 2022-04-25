Решение об участии россиян в теннисном турнире в Риме будет принимать правительство

Глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго сообщил, что решение, допускать ли российских и белорусских теннисистов до участия в турнире в Риме, будет принимать правительство.

«Правительство должно принимать решение. Вопрос изучается, будет сделан наилучший выбор для страны», — цитирует Малаго ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.

Он также напомнил, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал всем спортивным федерациям отказаться от приглашения спортсменов из России и Белоруссии.