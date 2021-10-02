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Карацев проиграл Димитрову в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

07:25
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Григору Димитрову из Болгарии в четвертьфинале турнира в Сан-Диего (США).

Россиянин уступил в трех сетах — 1:6, 6:1, 2:6.

В полуфинале турнира Димитров встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Сан-Диего (США)

Турнир ATP San Diego Open

Призовой фонд 661 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария) — Аслан Карацев (Россия) — 6:1, 1:6, 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора

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