Карацев проиграл Димитрову в четвертьфинале турнира в Сан-Диего
07:25
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Григору Димитрову из Болгарии в четвертьфинале турнира в Сан-Диего (США).
Россиянин уступил в трех сетах — 1:6, 6:1, 2:6.
В полуфинале турнира Димитров встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Сан-Диего (США)
Турнир ATP San Diego Open
Призовой фонд 661 800 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария) — Аслан Карацев (Россия) — 6:1, 1:6, 6:2
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