Рублев прокомментировал победу над Кордой в четвертьфинале турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Майами над американцем Себастьяном Кордой (7:5, 7:6 (9:7).

«Если говорить о втором сете, я мог бы выиграть проще, но бывает, это теннис. Может быть, в следующем матче я проиграю второй сет и проиграю третий. Я имею в виду, что мне удалось выиграть, и я счастлив. Себастьян действительно великий игрок и очень талантлив. Он чувствует себя уверенно, у него отличная подача. Он умен и играет агрессивно, пытается вырваться вперед и делать удары. Вот почему он победил так много великих игроков», — приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

Стоит отметить, что матч прерывался в первом сете из-за дождя.

В полуфинале Рублев встретится с поляком Хубертом Гуркачом. Матч состоится 3 апреля.