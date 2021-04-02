Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Майами
05:39
Россиянин Андрей Рублев одержал победу в 1/4 финала турнира в Майами. В двух сетах он переиграл американца Себастьяна Корда.
Стоит отметить, что матч прерывался в первом сете из-за дождя.
В полуфинаде Рублев встретится с поляком Хубертом Гуркачом. Матч состоится 3 апреля.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 4) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:5, 7:6 (9:7)
10
Зачет
vs
1
Офсайд
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