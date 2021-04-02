Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Майами

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в 1/4 финала турнира в Майами. В двух сетах он переиграл американца Себастьяна Корда.

Стоит отметить, что матч прерывался в первом сете из-за дождя.

В полуфинаде Рублев встретится с поляком Хубертом Гуркачом. Матч состоится 3 апреля.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:5, 7:6 (9:7)