Тарпищев рассказал, как победить Рублеву в полуфинале турнира в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Андрея Рублева над американцем Себастьяном Корда в 1/4 финала турнира в Майами со счетом 7:5, 7:6 (9:7).

«В первом сете Рублев вел 5:4, подавал на сет и проиграл гейм. Когда выигрывают твою подачу, наступает психологический спад. Андрей не избежал этого дважды, поэтому игра во второй партии дошла до тайбрейков. Надо еще учитывать, что в Майами высокая влажность. Когда интенсивная нагрузка, оба задыхаются, не успевают восстановиться к следующему розыгрышу. В этот период времени все уже готовятся к следующим турнирам, занимаются много физикой. Сейчас сложно играть ровно, но Андрей сегодня справился. Он успевает восстанавливаться и остается свежим», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также рассказал, как в полуфинал турнира попал будущий соперник Рублева — Хуберт Хуркач, который обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

«Циципас был не в своей тарелке. Думаю, что он переиграл, пик формы прошел. Хурчач очень здорово подает, но он высокий, здоровый, поэтому недостаточно быстро передвигается на задней линии. Если Рублев будет играть в своем стиле достаточно чисто и справится со скоростью, будет прижимать Хуркача, то преимущество, конечно, на стороне Андрея. И этого должно хватить на его победу в полуфинале», — добавил Тарпищев.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Майами составил более трех миллионов долларов, победитель получить 300 тысяч.

(Екатерина Звенигородская)