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Сегодня, 00:07

Рублев проиграл Оже-Аьяссиму в полуфинале турнира в Роттердаме

Евгений Петров
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил россиянина Андрея Рублева (6:7, 6:4, 6:2) в 1/2 финала турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).

Матч продолжался два часа и 22 минуты. Канадец сделал 11 эйсов при шести двойных ошибках и трех реализованных брей-пойнтах. У Рублева 11 эйсов и две двойные.

В финале соперником канадца станет грек Стефанос Циципас.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
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