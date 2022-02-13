Рублев проиграл Оже-Аьяссиму в полуфинале турнира в Роттердаме

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил россиянина Андрея Рублева (6:7, 6:4, 6:2) в 1/2 финала турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).

Матч продолжался два часа и 22 минуты. Канадец сделал 11 эйсов при шести двойных ошибках и трех реализованных брей-пойнтах. У Рублева 11 эйсов и две двойные.

В финале соперником канадца станет грек Стефанос Циципас.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2