Шварцман обыграл Черундоло и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Аргентинский теннисист Диего Шварцман победил своего соотечественника Франсиско Черундоло (3:6, 6:2, 7:5) в матче 1/4 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Матч продолжался два часа и 59 минут. В полуфинале Шварцман сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 602 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диего Шварцман (Аргентина, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина, Q) — 3:6, 6:2, 7:5
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