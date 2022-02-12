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Сегодня, 20:04

Шварцман обыграл Черундоло и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Петров
Корреспондент

Аргентинский теннисист Диего Шварцман победил своего соотечественника Франсиско Черундоло (3:6, 6:2, 7:5) в матче 1/4 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Матч продолжался два часа и 59 минут. В полуфинале Шварцман сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диего Шварцман (Аргентина, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина, Q) — 3:6, 6:2, 7:5

Теннис
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