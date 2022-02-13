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Сегодня, 00:15

Рууд обыграл Дельбониса и вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Петров
Корреспондент

Норвежский теннисист Каспер Рууд победил аргентинца Федерико Дельбониса (6:3, 6:3) в матче 1/2 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Матч продолжался один час и 40 минут. В финале норвежец сыгает с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия, 3) — Диего Шварцман (Аргентина, 2).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 6) — 6:3, 6:3

Теннис
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