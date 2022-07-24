Музетти обыграл Алькараса в финале турнира в Гамбурге

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 2 часа и 49 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

Музетти совершил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 6. На счету Алькараса — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 5.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Лоренцо Музетти (Италия) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:4