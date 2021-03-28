Рублев победил Сандгрена и вышел в третий круг турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Майами обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:1, 6:2.

Сам матч продолжался 1 час 5 минут, однако во втором сете при счете 5:2 (40:40) встреча была приостановлена из-за дождя. Россиянин сделал два эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

В третьем раунде Рублев встретится с венгром Мартоном Фучовичем.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Теннис Сандгрен (США) — 6:1, 6:2