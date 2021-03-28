Рублев победил Сандгрена и вышел в третий круг турнира в Майами
06:12
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Майами обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:1, 6:2.
Сам матч продолжался 1 час 5 минут, однако во втором сете при счете 5:2 (40:40) встреча была приостановлена из-за дождя. Россиянин сделал два эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.
В третьем раунде Рублев встретится с венгром Мартоном Фучовичем.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Теннис Сандгрен (США) — 6:1, 6:2
7
Зачет
vs
0
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