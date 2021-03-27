Карацев обыграл Кукушкина во втором раунде турнира в Майами
22:56
Российский теннисист Аслан Карацев победил представителя Казахстана Михаила Кукушкина (6:4, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Майами (США).
Матч продолжался один час и 23 минуты. В следующем раунде Карацев сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — Фабио Фоньини (Италия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия, 17) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:4, 6:3
Лоренцо Музетти (Италия) — Бенуа Пэр (Франция, 23) — 6:3, 6:3
Кеи Нишикори (Япония, 28) — Альяж Бедене (Словения) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша, 26) — Денис Кудла (США) — 7:6 (7:5), 6:4
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