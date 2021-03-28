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Определился соперник Карацева по третьему раунду турнира в Майами

06:39
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Американец Себастьян Корда обыграл итальянца Фабио Фоньини в матче второго раунда турнира ATP в Майами (США) — 1:6, 6:4, 6:2.

В третьем круге Корда встретится с россиянином Асланом Карацевым.

В параллельной встрече канадец Денис Шаповалов победил белоруса Илью Ивашко.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США) — Фабио Фоньини (Италия, 10) — 1:6, 6:4, 6:2

Денис Шаповалов (Канада, 6) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

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