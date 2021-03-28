Определился соперник Карацева по третьему раунду турнира в Майами
06:39
Американец Себастьян Корда обыграл итальянца Фабио Фоньини в матче второго раунда турнира ATP в Майами (США) — 1:6, 6:4, 6:2.
В третьем круге Корда встретится с россиянином Асланом Карацевым.
В параллельной встрече канадец Денис Шаповалов победил белоруса Илью Ивашко.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Корда (США) — Фабио Фоньини (Италия, 10) — 1:6, 6:4, 6:2
Денис Шаповалов (Канада, 6) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
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