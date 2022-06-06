Рублев опустился на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублев опустился в обновленном рейтинге ATP.
24-летний россиянин опустился с седьмого на восьмое место. На завершившемся «Ролан Гаррос» Рублев дошел до четвертьфинала, где уступил хорвату Марину Чиличу.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, замыкает тройку немец Александр Зверев. Победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль поднялся на четвертую строчку.
Обновленный рейтинг АТР:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8770 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8160;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7795;
4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7525;
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6100;
6 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050;
7 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 5005;
8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4260;
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3955;
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805...
23 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1755...
40 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1128.