Рублев опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев опустился в обновленном рейтинге ATP.

24-летний россиянин опустился с седьмого на восьмое место. На завершившемся «Ролан Гаррос» Рублев дошел до четвертьфинала, где уступил хорвату Марину Чиличу.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, замыкает тройку немец Александр Зверев. Победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль поднялся на четвертую строчку.

Обновленный рейтинг АТР:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8770 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8160;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7795;

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7525;

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6100;

6 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050;

7 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 5005;

8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4260;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3955;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805...

23 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1755...

40 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1128.