Рублев обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Вене

Россиянин Андрей Рублев обыграл немца Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP в Вене — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Матч длился 2 часа 32 минуты.

Рублев сделал за игру 6 эйсов и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. У Зверев — 12 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

Рублев за выход в финал сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Янник Синнер (Италия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3