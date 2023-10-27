Руне вышел в полуфинал турнира в Базеле
Датчанин Хольгер Руне обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале турнира в Базеле — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6). Матч длился 2 часа 42 минуты.
В полуфинале Руне сыграет с победителем матча Александр Шевченко (Россия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, WC).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 196 000 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6)
Новости