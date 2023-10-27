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27 октября, 22:52

Руне вышел в полуфинал турнира в Базеле

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале турнира в Базеле — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6). Матч длился 2 часа 42 минуты.

В полуфинале Руне сыграет с победителем матча Александр Шевченко (Россия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, WC).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 3:6, 7:6 (8:6)

Теннис
Хольгер Руне
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