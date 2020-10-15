Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Санкт-Петербурге
16:49
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над французом Уго Умбером (4:6, 6:4, 7:5) в матче второго круга турнира ATP в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи составила 2 часа и 14 минут.
16 октября 22-летний Рублев сыграет в четвертьфинале турнира с британцем Кэмероном Норри.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 3) — Уго Умбер (Франция) — 4:6, 6:4, 7:5
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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