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Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

16:49
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над французом Уго Умбером (4:6, 6:4, 7:5) в матче второго круга турнира ATP в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи составила 2 часа и 14 минут.

16 октября 22-летний Рублев сыграет в четвертьфинале турнира с британцем Кэмероном Норри.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 3) — Уго Умбер (Франция) — 4:6, 6:4, 7:5

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