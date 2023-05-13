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Сегодня, 15:10

Рублев обыграл Молчана и вышел в третий круг турнира в Риме

Виталий Косик
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл словака Алекса Молчана в матче второго круга турнира в Риме — 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 19 минут.

На счету россиянина 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и две реализованных брейк-пойнта из шести.

Молчан совершил один эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Рублев сыграет против победителя пары Гвидо Пелья — Алехандро Давидович Фокина.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/roma/2023/
Теннис
Андрей Рублев
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