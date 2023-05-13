Стал известен соперник Рублева в третьем круге «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обыграл аргентинца Гидо Пелью во втором круге «Мастерса» в Риме — 6:0, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 39 минут. За это время 34-я ракетка мира Давидович-Фокина реализовал 4 брейк-пойнта из 11, на счету его соперника 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Также каждый спортсмен выполнил по 1 эйсу и допустил по 2 двойные ошибки.

В третьем круге Давидович-Фокина сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Рублева.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:0, 7:6 (7:4)