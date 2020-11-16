Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в матче Итогового турнира года.

«В целом я не очень хорошо подавал, потому что нервничал — и это нормально. Во втором сете я расслабился и стал подавать намного лучше. Потом игра поменялась, но было уже слишком поздно», — приводит слова Рублева Tennis Majors.

Далее на турнире Рублев встретится с австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом.