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27 октября, 23:38

Рублев назвал тяжелым матч со Зверевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал матч с немцем Александром Зверевым в четвертьфинале турнира ATP в Вене.

«Это был очень тяжелый матч. Мне повезло, что я отыграл отличные очки в первом сете и получил ранний брейк. Это придало мне большую уверенность, потому что, когда ты ведешь с преимуществом в один сет, играть легче. Затем во втором сете он подавал гораздо лучше. У меня был всего один шанс сломить его, но мне не повезло. Затем классический тай-брейк, и он сыграл хорошо. В третьем сете мне удалось хорошо начать и сделать ранний брейк. Затем пара брейк-пойнтов, и последняя партия была драматичной, но я думаю, что сыграл хорошо», — приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

Рублев обыграл Зверева со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Рублев за выход в финал сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Янник Синнер (Италия).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/zverev-rublev-vienna-2023-friday
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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