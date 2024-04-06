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Сегодня, 16:03

Рублев и Хачанов сыграют против Медведева и Сафиуллина в парном турнире в Монте-Карло

Алина Савинова
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Состоялась жеребьевка «мастерса» в Монте-Карло в парном разряде.

Первый номер посева получили индийский теннисист Рохан Бопанн и австралиец Мэттью Эбден.

Российский дуэт в лице Андрея Рублева и Карена Хачанова в первом круге сыграет против своих соотечественников Даниила Медведева и Романа Сафиуллина.

На парный турнир в Монте-Карло также заявился итальянец Янник Синнер, занимающий вторую строчку мирового рейтинга в одиночном разряде. Он сыграет в паре с Лоренцо Сонего.

Источник: https://www.atptour.com/en/scores/current/monte-carlo/410/draws?matchtype=doubles
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
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