Рублев и Хачанов сыграют против Медведева и Сафиуллина в парном турнире в Монте-Карло

Состоялась жеребьевка «мастерса» в Монте-Карло в парном разряде.

Первый номер посева получили индийский теннисист Рохан Бопанн и австралиец Мэттью Эбден.

Российский дуэт в лице Андрея Рублева и Карена Хачанова в первом круге сыграет против своих соотечественников Даниила Медведева и Романа Сафиуллина.

На парный турнир в Монте-Карло также заявился итальянец Янник Синнер, занимающий вторую строчку мирового рейтинга в одиночном разряде. Он сыграет в паре с Лоренцо Сонего.