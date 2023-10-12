Рублев: «После US Open я играю очень хорошо. Я чувствовал это на тренировках»

Российский тренер Андрей Рублев прокомментировал победу над американцем Томми Полом (7:5, 7:5) в 1/8 финала «мастерса» в Шанхае.

«Я смог быть более спокойным, не расстраиваться, особенно когда он сделал брейк в первом сете. Я играл очень хорошо. Мне немного не повезло, что вначале я проигрывал на своей подаче 15:40. Пол сделал брейк, но потом я смог сделать обратный брейк. В итоге мне повезло немного больше, и я сыграл лучше в конце обоих сетов», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Также 25-летний россиянин заявил, что после US Open играет очень хорошо.

«После US Open я играю очень хорошо, — сказал Рублев. — Я чувствовал это на тренировках, но нужно время, чтобы перенести это на турниры и обрести уверенность. На этой неделе я чувствую себя очень хорошо, так что посмотрим, что будет дальше».

В Шанхае Рублев остался единственный теннисистом из топ-10. В четвертьфинале он встретится с Уго Умбером.