Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Джоковичем
Хачанов победил де Минора и сыграет с Джоковичем во втором круге турнира в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над новозеландцем Алексом де Минором в матче первого круга турнира ATP 500 в Дубае.
Встреча продолжалась два часа 46 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7, 7:6.
Во втором круге Хачанов встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее победил итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:3).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:3, 6:7 (1;7), 7:5
Следующий соперник
Новак Джокович (Сербия, 1)
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