Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Джоковичем

Хачанов победил де Минора и сыграет с Джоковичем во втором круге турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над новозеландцем Алексом де Минором в матче первого круга турнира ATP 500 в Дубае.

Встреча продолжалась два часа 46 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:7, 7:6.

Во втором круге Хачанов встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее победил итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:3).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:3, 6:7 (1;7), 7:5

Следующий соперник

Новак Джокович (Сербия, 1)