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Сегодня, 17:49

Карацев и Бопанна проиграли в первом круге парного разряда турнира в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Аслан Карацев и представитель Индии Рохан Бопанна проиграли в первом круге парного разряда турнира в Дубае.

Отметим, что Карацев ранее также не смог преодолеть барьер первого круга в одиночном разряде.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Рохан Бопанна/Аслан Карацев (Индия/Россия) — 6:2, 3:6, 10:5

Аслан Карацев
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