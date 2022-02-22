Карацев и Бопанна проиграли в первом круге парного разряда турнира в Дубае
Россиянин Аслан Карацев и представитель Индии Рохан Бопанна проиграли в первом круге парного разряда турнира в Дубае.
Отметим, что Карацев ранее также не смог преодолеть барьер первого круга в одиночном разряде.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Рохан Бопанна/Аслан Карацев (Индия/Россия) — 6:2, 3:6, 10:5
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