Квон Сун Ву обыграл Ивашко в первом круге турнира в Дубае
Китайский теннисист Квон Сун Ву одержал победу над белорусом Ильей Ивашко в первом круге турнира ATP 500 в Дубае.
Игра продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Сун Ву сделал пять эйсов и совершил одну двойную ошибку. Белорус сделал семь эйсов и такое же количество двойных ошибок.
Следующим соперником китайского теннисиста станет победитель пары Дэниэл Эванс (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Квон Сун Ву (Корея) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:3, 6:2
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