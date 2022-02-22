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Сегодня, 16:02

Квон Сун Ву обыграл Ивашко в первом круге турнира в Дубае

Анна Горшкова
Корреспондент

Китайский теннисист Квон Сун Ву одержал победу над белорусом Ильей Ивашко в первом круге турнира ATP 500 в Дубае.

Игра продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Сун Ву сделал пять эйсов и совершил одну двойную ошибку. Белорус сделал семь эйсов и такое же количество двойных ошибок.

Следующим соперником китайского теннисиста станет победитель пары Дэниэл Эванс (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Квон Сун Ву (Корея) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:3, 6:2

Теннис
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