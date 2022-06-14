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Сегодня, 19:08

Хачанов победил Карацева в первом круге турнира в Халле

Иван Шитик
Корреспондент
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В первом круге теннисного турнира в Халле встретились два представителя России. Караен Хачанов смог переиграть Аслана Карацева в трех сетах.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время 26-летний Хачанов выполнил семь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 28-летний Карацев четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

Следующий соперник Хачанова — представитель Сербии Ласло Джере.

Халле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 8) — Аслан Карацев (Россия) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:2

Аслан Карацев
Карен Хачанов
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