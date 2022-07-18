Рублев не исключил, что может сменить спортивное гражданство

Российский теннисист Андрей Рублев не исключил, что может сменить спортивное гражданство.

«Если говорить об Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это один из выходов из ситуации.

Я выигрывал Олимпиаду в миксте. Хочется верить, что я еще сыграю на Олимпиаде. Мне хочется в это верить. И я безумно благодарен, что мне удалось взять золото», — сказал Рублев в интервью на YouTube-канале бывшего футболиста-любителя и блогера Виктора Кравченко.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев располагается на 8-й строчке. За карьеру 24-летний спортсмен выиграл 11 турниров ATP. Из них 5 побед в турнирах серии ATP 500 и 6 побед — в ATP 250.

Ранее смену спортивного гражданства допускала Дарья Касаткина.