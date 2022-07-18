Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

18 июля, 23:42

Рублев не исключил, что может сменить спортивное гражданство

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский теннисист Андрей Рублев не исключил, что может сменить спортивное гражданство.

«Если говорить об Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это один из выходов из ситуации.

Я выигрывал Олимпиаду в миксте. Хочется верить, что я еще сыграю на Олимпиаде. Мне хочется в это верить. И я безумно благодарен, что мне удалось взять золото», — сказал Рублев в интервью на YouTube-канале бывшего футболиста-любителя и блогера Виктора Кравченко.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев располагается на 8-й строчке. За карьеру 24-летний спортсмен выиграл 11 турниров ATP. Из них 5 побед в турнирах серии ATP 500 и 6 побед — в ATP 250.

Ранее смену спортивного гражданства допускала Дарья Касаткина.

Теннис
Андрей Рублев
12
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов отыграл два матчбола и вышел во второй круг турнира в Гамбурге
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости