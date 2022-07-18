Хачанов отыграл два матчбола и вышел во второй круг турнира в Гамбурге
Россиянин Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в первом туре турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).
Матч длился 2 часа 18 минут. В конце третьего сета россиянин отыграл два матчбола и перевел игру на тай-брейк.
За встречу Хачанов выполнил 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5 попыток. На счету Штруффа — 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15 попыток.
В следующем матче Хачанов сыграет против победителя пары Альяж Бедене (Словения) — Фабио Фоньини (Италия).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:2)
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