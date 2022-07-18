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Сегодня, 22:37

Хачанов отыграл два матчбола и вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Россиянин Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в первом туре турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Матч длился 2 часа 18 минут. В конце третьего сета россиянин отыграл два матчбола и перевел игру на тай-брейк.

За встречу Хачанов выполнил 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5 попыток. На счету Штруффа — 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15 попыток.

В следующем матче Хачанов сыграет против победителя пары Альяж Бедене (Словения) — Фабио Фоньини (Италия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:2)

Теннис
Карен Хачанов
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