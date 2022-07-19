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Сегодня, 14:12

Тарпищев заявил, что Медведев пока не является лучшим российским теннисистом в истории

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев пока не является лучшим российским теннисистом в истории.

Скоро Медведев может побить рекорд Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP.

«Несмотря на то что Даня побьет рекорд Сафина по лидерству в рейтинге ATP, говорить, что он лучший теннисист в истории России, пока рано. У Евгения Кафельникова все же больше титулов — и титулов «Большого шлема», и есть олимпийское золото. Но главное — у него 27 побед в парном разряде. Так что Дане есть куда стремиться», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев занимает первую строчку рейтинга девять недель.

Источник: https://tass.ru/sport/15253773
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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