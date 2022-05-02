Россиянин Карацев проиграл бельгийцу Гоффену в первом круге турнира в Мадриде

Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от представителя Бельгии Давида Гоффина в первом круге теннисного турнира в Мадриде. Россиянин уступил в двух сетах — 2:6, 5:7.

За 1 час 32 минуты поединка Аслан сделал три эйса и восемь двойных ошибок, а также конвертировал один брейк-пойнт. Давид девять раз подал на вылет, дважды ошибся на второй подаче и оформил четыре брейка.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Аслан Карацев (Россия) — 6:2, 7:5

Лоренцо Музетти (Италия, Q) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 2:6, 6:3, 7:5

Николоз Басилашвили (Грузия) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) — Карлос Химено Валеро (Испания, WC) — 6:3, 6:0

Янник Синнер (Италия, 10) — Томми Пол (США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия) — Педро Мартинес (Испания) — 7:6 (7:2), 1:6, 6:3

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:5, 6:3