Президент ФТР Тарпищев высказался о возможном участии Джоковича на турнире в Москве

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова члена правления Федераций тенниса России и Москвы Владимира Камельзона о приглашении Джоковича на открытый чемпионат Москвы.

«Пока рановато говорить об этом турнире, о сроках. Мы сейчас меняем весь наш календарь, делаем свою систему соревнований. Пока рано говорить о каких-то приглашениях. Мы действительно будем многих приглашать, но сейчас не время говорить про Джоковича или еще кого-то, нужно предварительно переговорить с самими теннисистами. Участие Джоковича будет зависеть от его желания и совпадения нашего и его календарей. Желаемое нельзя выдавать за действительное, надо поработать», — сказал Тарпищев «СЭ».

О возможном выступлении Джоковича на турнире в Москве Камельзон рассказал РИА «Новости Спорт» 2 мая.