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Сегодня, 11:43

Алькарас сместил Медведева с первого места чемпионской гонки, Карацев поднялся на 124 позиции

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев (2-е место) потерял лидерство в чемпионской гонке ATP. Рейтинг возглавил испанец Карлос Алькарас, который одержал победу в «Мастерсе» в Мадриде. Серб Новак Джокович, который занимал второе место, теперь замыкает тройку.

Россиянин Аслан Карацев, дошедший в Мадриде до полуфинала, совершил рывок в 124 позиции и теперь занимает 34-е место.

Его соотечественник Карен Хачанов поднялся на одну строчку и теперь занимает 8-е место.

Чемпионская гонка от 8 мая:

1 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3410;

2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 3300;

3 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2565;

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2230;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 2125;

7. (7) Тэйлор Фритц (США) — 1815;

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1530;

9 (8). Хольгер Руне (Дания) — 1525;

10 (11). Томми Пол (США) — 1375;

34 (158). Аслан Карацев (Россия) — 528.

Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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