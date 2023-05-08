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Сегодня, 11:30

Чесноков связывает успешное выступление Карацева с возвращением теннисиста к тренеру Яцыку

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянин Аслан Карацев стал вновь показывать высокие результаты после возобновления сотрудничества с белорусским специалистом Егором Яцыком.

«У него была вспышка, когда два года назад он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, потом выиграл несколько турниров, но потом он потух. В Мадриде он играл жестко, многие соперники, которые здорово передвигаются по корту, просто за ним не успевали. Тут он вновь поднялся близко к топ-50. Конечно, в этом большая заслуга его тренера. Он пробовал работать с разными специалистами, не получилось. С Яцыком он добивался феноменальных результатов, и мне кажется, он принял правильное решение, когда вернулся к нему, это ему помогло подняться в рейтинге», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

На прошлой неделе Карацев вышел в полуфинал турнира в Мадриде, где уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу. На данный момент россиянин занимает 53-ю строчку рейтинга АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/17699735
Теннис
Аслан Карацев
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