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24 марта, 23:36

Рублев о выходе в третий круг в Майами: «Это был мой первый матч на турнире, поэтому я не знал чего ожидать»

Руслан Минаев
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Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над Джеффри Вольфом (7:6 (7:3), 6:4) во втором круге турнира ATP в Майами (США).

«Приятное чувство, потому что я не знал, чего ожидать, и это был мой первый матч здесь. У меня было мало времени на адаптацию. Я знаю, что он опасный соперник, может играть очень хорошо, агрессивно.

Я с самого начала уступал в счете, поэтому было нелегко. В конце [первого сета] я был рад, что сохранил внутреннее спокойствие, и просто ждал своего момента. Как только у меня появился шанс, я его реализовал, а потом заиграл немного лучше и почувствовал себя увереннее», — сказал Рублев после игры.

Также россиянин отметил, что Вольф сменил тактику с момента последней очной встречи.

«До этого мы встречались один раз, и в том матче он играл совершенно по-другому. Мне кажется, он сменил тактику: старался как можно больше играть с форхенда и нагружать мой бэкхенд.

Под конец он часто открывал линию, поэтому, как только у меня появлялся шанс, я старался им воспользоваться, потому что он явно слишком много играл мне под бэкхенд», — сказал он.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Уго Умбер (Франция).

Теннис
Андрей Рублев
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