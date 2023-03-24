Синнер вышел в третий круг турнира в Майами
Итальянец Янник Синнер обыграл серба Ласло Джере во втором круге турнира ATP в Майами (США) — 6:4, 6:2.
В следующем круге Синнер сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 21).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 10) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:2
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) — 6:4, 7:6 (7:5)
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