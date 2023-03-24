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24 марта, 23:51

Фритц сыграет с Шаповаловым в третьем круге турнира в Майами

Руслан Минаев
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Американец Тэйлор Фритнц обыграл соотечественника Эмилио Наву во втором круге турнира ATP в Майами (США) — 6:4, 6:1.

В следующем туре он сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 9) — Эмилио Нава (США, WC) — 6:4, 6:1

Диего Шварцман (Аргентина, 31) — У Ибин (Китай) — 7:6 (7:1), 6:1

Теннис
Тэйлор Фритц
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