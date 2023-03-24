Фритц сыграет с Шаповаловым в третьем круге турнира в Майами
Американец Тэйлор Фритнц обыграл соотечественника Эмилио Наву во втором круге турнира ATP в Майами (США) — 6:4, 6:1.
В следующем туре он сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 9) — Эмилио Нава (США, WC) — 6:4, 6:1
Диего Шварцман (Аргентина, 31) — У Ибин (Китай) — 7:6 (7:1), 6:1
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