Реакция жены Медведева на невероятное спасение его соперника на турнире в Галле

В сети завирусилась реакция жены Даниила Медведева Дарьи на невероятное спасение Ильи Ивашко во втором круге турнира в Галле.

Во втором сете при счете 5:2 (40:40) Медведев выполнил удар с форхенда по линии и пошел к сетке, но Ивашко выполнил крутой обводящий кросс с бэкхенда навылет. Жену Даниила это спасение удивило.

Медведев в итоге выиграл этот матч со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

В четвертьфинале турнира российский теннисист сыграет против Роберто Баутиста Агута (Испания).