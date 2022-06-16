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Реакция жены Медведева на невероятное спасение его соперника на турнире в Галле

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Реакция Дарьи Медведевой на невероятное спасение Ивашко.

В сети завирусилась реакция жены Даниила Медведева Дарьи на невероятное спасение Ильи Ивашко во втором круге турнира в Галле.

Во втором сете при счете 5:2 (40:40) Медведев выполнил удар с форхенда по линии и пошел к сетке, но Ивашко выполнил крутой обводящий кросс с бэкхенда навылет. Жену Даниила это спасение удивило.

Медведев в итоге выиграл этот матч со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

В четвертьфинале турнира российский теннисист сыграет против Роберто Баутиста Агута (Испания).

Теннис
Даниил Медведев
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