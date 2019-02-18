Райлли Опелка: "Победа на турнире в Нью-Йорке - вызывает у меня особую гордость"

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал свою победу на турнире АТР в Нью-Йорке. В финальном матче он обыграл кандца Брэйдена Шнура - 6:1, 6:7 (7:9), 7:6 (9:7).

- Этот трофей вызывает у меня особую гордость, - приводит официальный сайт ATP слова Опелки. - Я был силен психологически, даже когда проигрывал первые сеты на этой неделе. Первая подача очень сильно выручала меня. Я сумел здорово сыграть в решающих моментах.

21-летний американец выиграл первый трофей в АТР. Он является победителем юниорского "Уимблдона" 2015 года.