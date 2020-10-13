Раонич обыграл Вольфа в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге
17:14
Канадский теннисист Милош Раонич победил американца Джеффри Джона Вольфа (7:6, 6:1 (7:5)) в первом раунде турнира АТР в Санкт-Петербурге. В следующем раунде его соперником станет Александр Бублик из Казахстана.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Милош Раонич (Канада, 6) — Джеффри Джон Вольф (США, Q) — 7:6, 6:1 (7:5)
Миомир Кецманович (Сербия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:3, 7:6 (9:7)
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