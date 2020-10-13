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Раонич обыграл Вольфа в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

17:14
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Канадский теннисист Милош Раонич победил американца Джеффри Джона Вольфа (7:6, 6:1 (7:5)) в первом раунде турнира АТР в Санкт-Петербурге. В следующем раунде его соперником станет Александр Бублик из Казахстана.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Милош Раонич (Канада, 6) — Джеффри Джон Вольф (США, Q) — 7:6, 6:1 (7:5)

Миомир Кецманович (Сербия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:3, 7:6 (9:7)

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