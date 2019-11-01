Рафаэль Надаль: «У меня было расстройство желудка перед игрой»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, зачем обращался к доктору во втором сете матча со Стэном Вавринкой на турнире в Париже. Испанец обыграл швейцарца и встретится в четвертьфинале турнира с Жо-Вилфридом Цонга.

— Ничего серьезного, — цитирует AFP Надаля. — У меня было расстройство желудка перед игрой, но все в порядке. Я хотел, чтобы доктор дал мне что-нибудь, чтобы я лучше себя чувствовал.

Цонга сейчас в хорошей форме. Так что будет сложно. Я постараюсь показать свою лучшую игру, быть собранным и агрессивным. Надеюсь, что буду готов наилучшим образом.