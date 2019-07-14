"Прощайте, костыли!" Дель Потро восстанавливается после операции

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, который перенес операцию на колене, рассказал о процессе восстановления. Спортсмен уже ходит без костылей.

– Новый этап восстановления. Прощайте, костыли, – написал Дель Потро в своем Instagram.

Дель Потро ранее выразил сомнение в том, что после операции он сможет продолжить карьеру. Из-за травмы он снялся с турнира в Лондоне.

30-летний аргентинец – победитель US Open 2009, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Всего в его активе 22 победы на турнирах в одиночном разряде.