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Поспишил в победном матче с Вольфом разбил ракетку

08:59
Ракетка Вашека Поспишила. Фото Twitter
Ракетка Вашека Поспишила. Фото Twitter

Канадский теннисист Вашек Поспишил в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Джеффри Джона Вольфа со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

При этом после одного из проигранного очка канадец вышел из себя, разбив ракетку.

Во втором круге Поспишил встретится с соотечественником Денисом Шаповаловым.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вашек Поспишил (Канада) — Джеффри Джон Вольф (США, WC) — 6:4, 4:6, 6:4

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Сергей Разин все материалы автора
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