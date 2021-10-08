Поспишил в победном матче с Вольфом разбил ракетку

Канадский теннисист Вашек Поспишил в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Джеффри Джона Вольфа со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

При этом после одного из проигранного очка канадец вышел из себя, разбив ракетку.

Pospisil racquet smash. He finished the job off-screen.#bnppo21 pic.twitter.com/r4VjEsMe3f — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) October 8, 2021

Во втором круге Поспишил встретится с соотечественником Денисом Шаповаловым.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вашек Поспишил (Канада) — Джеффри Джон Вольф (США, WC) — 6:4, 4:6, 6:4