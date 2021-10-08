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«Кроссовки по-прежнему ужасно пахнут». Грабители вернули Маррею обручальное кольцо и обувь

Грабители вернули Маррею обручальное кольцо и кроссовки
10:12
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Британский теннисист Энди Маррей сообщил через Instagram, что его кроссовки и обручальное кольцо нашлись.

«Вы не поверите, но кольцо и кроссовки вернулись ко мне. Кроссовки по-прежнему ужасно пахнут, но я снова на хорошем счету», — написал Маррей.

Маррей с 2015 года играл с обручальным кольцом на одном из шнурков на кроссовках. В настоящее время он готовится в Калифорнии к турниру в Индиан-Уэллсе.

Накануне британец рассказал, что оставил кроссовки с кольцом под машиной, чтобы проветрить, однако утром их не было. Маррей говорил, что его супруга разозлилась, и пообещал награду за возврат его вещей.

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