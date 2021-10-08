Кирьос устроил скандал со своей девушкой на карантине в отеле

Администрация отеля в Южной Австралии была вынуждена вызвать полицию из-за громкого конфликта между теннисистом Ником Кирьосом и его девушкой — моделью Кьярой Пассари. Оба сейчас проходят карантин в гостинице после совместной поездки в США, где Ник выступил в серии турниров и потерпел четыре поражения в четырех матчах. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили фактов рукоприкладства, после чего Кирьос и Пассари были расселены в разные номера, где проведут оставшиеся дни карантина.

Почти одновременно Пассари опубликовала в соцсетях фото спящего Ника в объятиях другой женщины, а также множество скриншортов переписок в мессенджерах — якобы подтверждающих факт неверности и абьюза со стороны Кирьоса. Ник — уже третий игрок в мужском туре, страдающий из-за токсичных отношений с моделями. Ранее неприятности возникли у представителя Германии Александра Зверева и бразильца Тиагу Зайбота Вилда.