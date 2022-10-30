Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:11

Оже-Альяссим: «Прямо сейчас я испытываю все те приятные эмоции, которые приходят с победой в турнире»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в финале турнира в Базеле.

«Это была потрясающая неделя. Был долгий год, длинная череда побед, и это еще не конец. Так что, надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, но прямо сейчас я испытываю все те приятные эмоции, которые приходят с победой в турнире. Это потрясающе», — цитирует Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

В финальном матче турнира в Базеле (Швейцария) канадец обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счетом 6:3, 7:5.

Для Оже-Альяссима это 4-й титул ATP в этом сезоне и карьере.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/auger-aliassime-rune-basel-2022-sunday-final
Феликс Оже-Альяссим
0
Читайте также
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о победе на турнире в Австрии: «Я действительно счастлив. Этот матч был лучшим за неделю»

Тарпищев оценил попадание Медведева на итоговый турнир ATP в Турине: «Класс его игры впечатляет»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости