Оже-Альяссим: «Прямо сейчас я испытываю все те приятные эмоции, которые приходят с победой в турнире»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в финале турнира в Базеле.

«Это была потрясающая неделя. Был долгий год, длинная череда побед, и это еще не конец. Так что, надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, но прямо сейчас я испытываю все те приятные эмоции, которые приходят с победой в турнире. Это потрясающе», — цитирует Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

В финальном матче турнира в Базеле (Швейцария) канадец обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счетом 6:3, 7:5.

Для Оже-Альяссима это 4-й титул ATP в этом сезоне и карьере.