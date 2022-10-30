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Сегодня, 21:05

Тарпищев оценил попадание Медведева на итоговый турнир ATP в Турине: «Класс его игры впечатляет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на квалификацию Даниила Медведева на итоговый турнир ATP в Турине (Италия).

«Стабильность — показатель класса. Он не вылезает из пятерки в последнее время. Класс его игры впечатляет, потому что он стабильно и чисто играет. Форма давно не была такая приличная, как сейчас. Он всегда играл на уровне. Всегда доходил до полуфиналов и финалов, поэтому считаю, что это абсолютно нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

Итоговый турнир пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

В воскресенье, 30 октября Медведев победил Дениса Шаповалова и выиграл турнир ATP в Вене (Австрия). Этот титул стал 15-м в карьере россиянина.

Даниил Медведев с&nbsp;кубком. Медведев сделал хет-трик в Вене. Титул, путевка на Итоговый и возвращение в топ-3

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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