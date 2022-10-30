Медведев — о победе на турнире в Австрии: «Я действительно счастлив. Этот матч был лучшим за неделю»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на турнире в Австрии.

«Я действительно счастлив. Этот матч был лучшим за неделю, потому что Денис действительно играл нереально, пока, вероятно, не проиграл 4:3 во втором сете. Он понизил свой уровень примерно на два процента, и я смог этим воспользоваться. Это одна из лучших побед, когда ты знаешь, что твой соперник сильнее тебя, но ты стараешься оставаться там и делаешь все, что в твоих силах», — цитирует Медведева пресс-служба официального сайта ATP.

В финальном матче турнира в Вене россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Для Медведева это 2-й выигранный турнир в текущем сезоне и 15-й титул в карьере.