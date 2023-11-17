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Сегодня, 01:59

Определились возможные соперники Медведева по полуфиналу Итогового турнира ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович вышли из зеленой группы в плей-офф Итогового турнира ATP. Они заняли первое и второе места сооответственно.

Соперником Синнера по 1/2 финала будет теннисист, занявший второе место в красной группе, а соперником Джоковича — победитель группы.

На данный момент лидирует в зеленой группе россиянин Даниил Медведев. Он уже гарантировал себе выход в плей-офф. На второй строчке располагается немец Александр Зверев, но его может опередить испанец Карлос Алькарас. У обоих по одной победе после двух матчей.

В пятницу, 17 ноября, Алькарас сыграет с Медведевым (начало в 16.30 по московскому времени), а Зверев встретится с Андреем Рублевым (начало — 22.30), который уже лишился шансов на выход в плей-офф.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Янник Синнер
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